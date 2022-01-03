Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ele geçirildi

Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramda, bagajdaki kolilerinin içinde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

MALATYA'da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramda, bagajdaki kolilerinin içinde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdukları toplu taşıma araçlarında arama yaptı. Ekiplerin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki kolilerin içinde 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına alarak, emniyete götürdü.


Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ele geçirildi

Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ele geçirildi

Otobüstün bagajdaki kolilerin içinde 66 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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