Otobüsten Kaçak Sigara, İçki ve İran Halısı Çıktı

Otobüsten Kaçak Sigara, İçki ve İran Halısı Çıktı

SAMSUN'da bir otobüste polis tarafından yapılan aramada 200 paket kaçak sigara, 23 şişe kaçak içki, 2 adet kök boyalı 14 metrekare İran halısı ele geçirildi.

Otobüsten Kaçak Sigara, İçki ve İran Halısı Çıktı

SAMSUN'da bir otobüste polis tarafından yapılan aramada 200 paket kaçak sigara, 23 şişe kaçak içki, 2 adet kök boyalı 14 metrekare İran halısı ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun-Ordu Karayolu üzerindeki uygulama noktasında Batum- İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada 200 paket kaçak sigara, 23 şişe kaçak içki, 2 adet kök boyalı 14 metrekare İran halısı ele geçirildi. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Samsun

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