Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti

Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine yolcu otobüsünden inen kişinin elindeki boyun yastığında yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine yolcu otobüsünden inen kişinin elindeki boyun yastığında yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kent girişinde yol kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünden inen İ.T.'ye (33) şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin elindeki boyun yastığı incelendiğinde içine gizlenmiş 207 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bekçiler tarafından durumundan şüphelenilen S.E. (25) isimli şüphelinin üst aramasında ise 13 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti

Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti

Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti

Otobüsten inen yolcunun elindeki boyun yastığının içinde uyuşturucu ele geçti

Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırıya çifte mektuplu itiraf

Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırıya çifte mektuplu itiraf

 İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title