Otobüsten inen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Otobüsten inen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına aldığı şüphelinin üst aramasında 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.

22.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:29
Otobüsten inen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

'nın ilçesinde , yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına aldığı şüphelinin üst aramasında 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında ilçe girişindeki Dinek Kavşağı'nda yolcu otobüsünden inen Metin E.'nin (32) durumundan şüphelendi. Bunun üzerine Metin E.'ye üst araması yapan polis, 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan Metin E. polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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