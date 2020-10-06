Otobüsten indirilmek istendi, şoförü tehdit etti

SİVAS'ta, halk otobüsünde ayakta yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüse alınmayan yaşlı adamın şoförü tehdit etmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SİVAS'ta, halk otobüsünde ayakta yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüse alınmayan yaşlı adamın şoförü tehdit etmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, kent merkezindeki bir halk otobüsü içerisinde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu kapasitesi aşıldığı için ismi öğrenilemeyen yaşlı adam bindiği araçtan tekrar aşağı indirilmek istendi. Şoförün bu yöndeki uyarılarını dikkate almayan kişi, otobüstekilerle de tartışmaya başladı. İnmemekte direnen kişi, şoförün ve yolcuların yoğun çabası sonrası otobüsten indirilebildi. Yaşlı kişinin bu sırada halk otobüsü şoförüne "Seni gebertirim" dediği duyuldu. Bu anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI