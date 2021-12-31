OTOBÜSTEKİ YOLCUNUN VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Haberler
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OTOBÜSTEKİ YOLCUNUN VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, narkotik ekipleri tarafından otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde durdurulan otobüsteki yolculardan birinin valizinde 3 kilo 400 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

OSMANİYE'de, narkotik ekipleri tarafından otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde durdurulan otobüsteki yolculardan birinin valizinde 3 kilo 400 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde uygulama noktası oluşturan ekipler, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurarak detaylı bir şekilde arama yaptı. Narkotik detektör köpeği yolculardan M.H.S.?ye ait valize tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, içerisinden 3 kilo 400 gram uyuşturucu Skunk maddesi ele geçirildi. Valizin sahibi olan yolcu M.H.S. gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

OTOBÜSTEKİ YOLCUNUN VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

OTOBÜSTEKİ YOLCUNUN VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

OTOBÜSTEKİ YOLCUNUN VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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