Otobüsteki yolcunun valizinden 2 şişe etil alkol çıktı
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Otobüsteki yolcunun valizinden 2 şişe etil alkol çıktı

Otobüsteki yolcunun valizinden 2 şişe etil alkol çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da yolcu otobüsündeki bir valize gizlenmiş 2 şişe etil alkol ele geçirildi.

Ardahan'da yolcu otobüsündeki bir valize gizlenmiş 2 şişe etil alkol ele geçirildi. Valizin sahibi gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, bir şahsın İstanbul'dan temin ettiği kaçak etil alkol maddesini otobüs ile Ardahan'a getireceği ihbarını aldı. Sabah saatlerinde şüpheli şahsın içerisinde olduğu otobüs Ardahan il merkezinde durduruldu. Şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 şişe etil alkol maddesi ele geçirildi. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla şüpheli şahsın Hanak ilçesindeki ikametinde de yapılan aramada; 1 adet 5 litrelik etil alkol, 5 şişe sahte viski, 3 şişe sahte rakı, 3 şişe anason ve 1 şişe viski yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca alınan ifadesine müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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