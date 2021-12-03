Otobüsteki yolcunun üzerinden 108 adet uyuşturucu hap çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüsteki yolcunun üzerinden 108 adet uyuşturucu hap çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otobüsteki yolcunun üzerinden 108 adet uyuşturucu hap çıktı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üstünde 108 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üstünde 108 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otobüste yolcu olarak bulunan Hasan K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı ve harekete geçti. Belirtilen otobüsü D-300 uygulama noktasında durduran polis ekipleri, araçta yapılan kimlik kontrolünde ihbarı yapılan şahısların Hasan K. ve eşi Ayşegül K. olduğunu tespit edildi. Şüphelilerin yapılan üst ve eşya aramasında 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ayşegül K., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Hasan K. ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı

Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı

 İstanbul merkezli 6 ilde DHKPC operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP/C operasyonu

 Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

Eşi tarafından 104 yerinden bıçaklandığı söylenen kadının olayında kürsüye çıkan herkes farklı konuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title