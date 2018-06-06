Narkotik Operasyonu! Otobüsteki Yolcunun Kulaklığından Eroin Çıktı

Narkotik Operasyonu! Otobüsteki Yolcunun Kulaklığından Eroin Çıktı

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, şüphe üzerine durdurulan yolcunun kulaklığında gizlenmiş şekilde eroin ele geçirildi.

Narkotik Operasyonu! Otobüsteki Yolcunun Kulaklığından Eroin Çıktı

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine durdurulan yolcunun üzerinde bulunan kulaklıkta gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

NARKOTİK POLİSİ YOLCU OTOBÜSLERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek adına çalışan Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsleri üzerinde çalışma başlattı.

YOLCUNUN KULAKLIĞINDA 2.59 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontroller yapan narkotik polisi, Antalya'dan Isparta'ya gelen otobüsteki H.A.'yı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan kontroller sonucu, H.A.'nın kullandığı otobüs kulaklığı içerisine gizlenmiş şekilde 2.59 gram eroin maddesi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliyi gözaltına alan emniyet ekiplerinin H.A.'ya 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yaptıkları öğrenildi.

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