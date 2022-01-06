Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı

Otobüsteki yolcunun cips paketinden uyuşturucu çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, yolcu otobüsünde bir yolcunun yanındaki cips paketinin içine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, yolcu otobüsünde bir yolcunun yanındaki cips paketinin içine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine Kayseri-Ankara kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurup, yolculardan S.H.A.'nın üstünü ve eşyalarını aradı. Aramada, S.H.A.'nın yanındaki cips paketinin içine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 20 yaralı var

Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 20 yaralı var

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title