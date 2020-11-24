Otobüsteki yolcudan uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Otobüsteki yolcudan uyuşturucu ele geçirildi

24.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:40
Otobüsteki yolcudan uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'ın Besni Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda durdurulan yolcu otobüsündeki şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'ın Besni Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda durdurulan yolcu otobüsündeki şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep'ten Adıyaman istikametine seyir eden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulunan M.Ü'nün üzerinde 20 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çalıntı motosiklet, yolcu otobüsünün bagajında ele geçti
Çalıntı motosiklet, yolcu otobüsünün bagajında ele geçti
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Konya'da uyuşturucu hap ele geçirildi
Konya'da uyuşturucu hap ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Sezen Aksu Şafak Sezer Mustafa Topaloğlu
Spor Falcao Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Deniz Türüç
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otobüsteki yolcudan uyuşturucu ele geçirildi - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 14:40:46. #1.14#
title