Otobüsteki Yolcudan Binlerce Kaçak İlaç Çıktı

Ankara'da otobüsteki bir yolcudan şüphelenen polis, 5 bin 403 kaçak ilaç ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde rutin yol uygulaması yapan polis ekipleri, bir otobüste kontrol yaparken T.Z'den şüphelendi.

Yapılan aramanın ardından şüpheli T.Z'ye ait olduğu belirlenen kaçak bandrolsüz ilaç ele geçirildi.

Şüpheli T.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Kaynak: AA