Otobüsteki yolcudan 5 gram eroin çıktı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde durdurulan otobüsteki yolcu üzerinde 5 gram eroin maddesiele geçirildi.
ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde durdurulan otobüsteki yolcu üzerinde 5 gram eroin maddesi
ele geçirildi.
Yolcular Kerim Ü. ve Sefa Ü. isimli şahıslar kontrol eden polis, Kerim Ü. isimli şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Kerim Ü. 5 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi ekiplere teslim etti.
Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan şahıslar hakkında soruşturma başlattı. - ISPARTA
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