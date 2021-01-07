Otobüsteki yolcudan 1,5 kilo esrar ele geçirildi

MALATYA'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun üzerinden 1 buçuk kilo esrar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun üzerinden 1 buçuk kilo esrar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolu üzerine oluşturulan uygulama noktasında İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolü yapılırken, 1 yolcu şüpheli davranışlar sergileyince ekipler üst araması yaptı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin yanındaki poşeti kontrol eden ekipler, sarılı vaziyette 1 buçuk kilo toz esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı