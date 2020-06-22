Otobüsteki valizde, 47 bin liralık kaçak elektronik sigara kiti bulundu
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Otobüsteki valizde, 47 bin liralık kaçak elektronik sigara kiti bulundu

ADANA'da, uygulamada durdurulan otobüste, yolcu valizinden piyasa değeri 47 bin lira olan 1580 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Otobüsteki valizde, 47 bin liralık kaçak elektronik sigara kiti bulundu
22.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:42

ADANA'da, uygulamada durdurulan otobüste, yolcu valizinden piyasa değeri 47 bin lira olan 1580 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Sarıçam ilçesi yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerin yaptığı arama sonucu otobüs yolcularından birinin valizinde, piyasa değeri 47 bin lira olan 1580 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kiti bulundu.? Gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. M.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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