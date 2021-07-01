OTOBÜSTEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ İSTANBUL KART'TAN YAKALANDI
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OTOBÜSTEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ İSTANBUL KART'TAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHAPendik'ten Kadıköy'e doğu giden İETT otobüsüne binen bir kişi, araçtaki kadın yolculara cinsel tacizde bulundu.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Pendik'ten Kadıköy'e doğu giden İETT otobüsüne binen bir kişi, araçtaki kadın yolculara cinsel tacizde bulundu. Durumun fark edilmesi üzerine otobüsten inen şüpheli, 'İstanbul Kartı'ndan yola çıkılarak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Pendik- Kadıköy seferini yapan çift katlı bir İETT otobüsünde meydana geldi. Pendik'te otobüse binen E.A (30), aracın üst katında bulunan kadın yolcuların yakınlarına oturarak tacizde bulundu. Şüpheli, arka koltukta oturan bir kadının durumu fark etmesi üzerine apar topar İETT otobüsünden indi. Durumu fark eden kadın yolcu İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, otobüsün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin otobüse binerken bastığı İstanbul Kartı'ndaki bilgilerinden kimliğine ulaşıldı. E.A adlı şüpheli, olaydan bir gün sonra Pendik'te bulunan evinde gözaltına alındı. 2 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenilen E.A., Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. E.A'ya çıkarıldığı mahkemede elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verildi. Öte yandan, şüphelinin otobüsteki görüntüleri kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin otobüste bulunan farklı kadın yolcuların yakınlarında oturup tacizde bulunduğu, daha sonra otobüsün arka koltuklarına geçtiği ve durakta duran otobüsten inerek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

OTOBÜSTEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ İSTANBUL KART'TAN YAKALANDI
OTOBÜSTEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ İSTANBUL KART'TAN YAKALANDI
OTOBÜSTEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ İSTANBUL KART'TAN YAKALANDI
OTOBÜSTEKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ İSTANBUL KART'TAN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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