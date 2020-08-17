Otobüsteki 11 kilo 175 gram esrarı 'Geçim' buldu SİVAS'ın Gürün ilçesinde, jandarmanın narkotik köpeği 'Geçim' ile düzenlediği operasyonda, otobüste 11 kilo 175 gram esrar ele geçirildi.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, jandarmanın narkotik köpeği 'Geçim' ile düzenlediği operasyonda, otobüste 11 kilo 175 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeği 'Geçim' de kullanılarak, kontrol noktasında denetim yapıldı. Denetimde, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsü, detaylı aramaya alındı. Otobüste, 10 kilo 175 gram reçine esrar ile 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Yolcu otobüsünde bulunan Afgan Ezatullah Hashmati, Shir Asha Jalalı ve Mustafa Achizeki ile ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA