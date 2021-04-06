Otobüsteki kadının testi pozitif çıktı, diğer yolcular da karantinaya alındı

KARAMAN'da polisin, şehirlerarası otobüs terminalindeki 'HES' kodu uygulamasında İstanbul'dan Mersin'e giden Azerbaycan uyruklu Zamına Oruçova adlı kadının 'Covid-19' testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

KARAMAN 'da polisin, şehirlerarası otobüs terminalindeki 'HES' kodu uygulamasında İstanbul 'dan Mersin 'e giden Azerbaycan uyruklu Zamına Oruçova adlı kadının 'Covid-19' testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Oruçova ile birlikte 15 yolcu ve 2 şoför KYK Yurdu'nda karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin güzergah boyunca otobüsten inen diğer yolcularla da temasa geçeceği öğrenildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün şehirlerarası otobüs terminalindeki otobüslerde HES kodu uygulaması yaptı. İstanbul'dan Mersin'e giden otobüste yapılan kontrolde Zamına Oruçova adlı kadının, yolculuğa başlamadan önce yaptırdığı 'Covid-19' testinin sonuçlandığı ve pozitif olduğu anlaşıldı. Oruçova ise ekipleri, bilet aldıktan sonra test yaptırdığını, görevlilerin sonuçların yarın çıkacağını söylemeleri üzerine Mersin'e gitmek için yola çıktığını ve sonuçtan haberdar olmadığını söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine Oruçova ile otobüsün 2 şoförü ve diğer 15 yolcu tedbir amaçlı KYK'ye bağlı Nefise Sultan Yurdun'da karantinaya alındı. Zamına Oruçova ise karantina yurdu önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Filyasyon ekiplerinin güzergah boyunca otobüsten inen diğer yolcularla da temasa geçeceği öğrenildi. Belediye ekipleri ise otobüste dezenfeksiyon çalışması yapacağı belirtildi. Yolcularla birlikte tedbir amaçlı karantinaya alınan otobüs şoförü Orhan Aydın şunları söyledi: "Bir yolcumuz biletini alıyor, biletini aldıktan sonra sistem buna onay veriyor. Bu yolcumuz öğleden sonrada gidiyor test yaptırıyor. Testi pozitif çıkıyor ; ama sisteme sabah düşüyor. Şimdide yolda çevirmede yapılan kontrolde otobüste pozitif hasta çıkıyor. Otobüste bulunan herkes karantinaya alındı."

- Karaman

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN