Otobüste yolcunun kek paketinden uyuşturucu çıktı
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Otobüste yolcunun kek paketinden uyuşturucu çıktı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüste, yolcunun çantasında yapılan aramada kek paketine gizlenmiş 5 gram eroin ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:38
Otobüste yolcunun kek paketinden uyuşturucu çıktı

ADIYAMAN'da, ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüste, yolcunun çantasında yapılan aramada kek paketine gizlenmiş 5 gram eroin ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman- Gölbaşı yolunda oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan Ö.Ç.'nin çantasında arama yapan ekipler, kek paketine gizlenmiş 5 gram erion ele geçirildi. Eroine el konulurken şüpheli Ö.Ç., gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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