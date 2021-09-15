Otobüste yolcuların valizinde 53 kilo eroin ele geçirildi

MALATYA'da yolcu otobüsünde, iki yolcunun valizinde 53 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı. Yolcu otobüsünü durdurup arama yapan ekipler, iki yolcunun valizinde 53 kilo 950 gram eroin ele geçirdi. Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.