YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

MERSİN'de narkotik dedektör köpeği 'Mila' yolcu otobüsünde 5 ayrı paket halindeki uyuşturucuyu buldu. Ele geçirilen malzemeler üzerine polis ekipleri, otobüste yolculuk yapan İ.A.'yı yakaladı. İ.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları çalışmada uyuşturucunun otobüsle getirileceğini belirledi. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alan ekipler, otobüsün gelmesini bekledi. Otobüs terminale ulaşınca uyuşturucu madde arama köpeği Mila ile yapılan aramada yolcu koltuğu altına gizlenmiş bir halde 5 ayrı paket halinde toplam 2022 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu satıcısı İ.A.'yı iner inmez yakalayıp gözaltına aldı. İ.A., sorgulamak üzere emniyette götürüldü. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkartılan İ.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.