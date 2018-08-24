Otobüste Yetersiz Bakiye Uyarısı Alan Genç Kızın, Şoförle Çığlık Çığlığa Kavgası Kameralara Yansıdı

İstanbul'da bir halk otobüsünde şoförle yolcu arasında yetersiz bakiye nedeniyle kavga çıktı. Kavga, otobüsün dışında da devam ederken, şoförün kendisini darp ettiğini iddia eden genç kız şoföre, "Gel öldür bir de beni. Vahşi misin sen" diye bağırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

OTOBÜSE BİNDİ, YETERİZ BAKİYE UYARISI ALDI

Kanal D Haber'de ekrana gelen olay, Beşiktaş'tan Mecidiyeköy'e gitmek için halk otobüsüne binen 19 yaşındaki yolcunun öğrenci kartını okutmasıyla başladı. Arkadaşı için de kartını okutmak isteyen genç kız, yetersiz bakiye uyarısı aldı.

ŞOFÖR İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Araçtan inerek kartını dolduran ve otobüse yeniden binen yolcu, bu esnada arkasından konuştuğunu söylediği otobüs şoförüyle tartışmaya başladı.

OTOBÜS HAREKET ETMESİN DİYE ÖNÜNE GEÇTİ

Genç kız, şoförün kendisine vurduğunu iddia ederken, olayın büyümesi üzerine otobüsün hareket etmemesi için aracın önüne geçti. Dakikalarca süren olay nedeniyle otobüs hareket edemezken, araçtaki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.