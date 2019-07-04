Otobüste yarım kilo kokainle yakalandı

Otobüste yarım kilo kokainle yakalandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yanında yarın kilo kokain bulunan Y.Y isimli kişi otobüste yakalandı.

Otobüste yarım kilo kokainle yakalandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yanında yarın kilo kokain bulunan Y.Y isimli kişi otobüste yakalandı.

Başkentte, Gölbaşı ilçesinde polis uygulama noktasında bir otobüs durduruldu. Otobüste bulunan yolcular üzerinde yapılan aramada Y.Y isimli kişinin üzerinden yarım kilo uyuşturucu madde kokain çıktı. Zanlı arama sonucunda göz altına alındı. Y.Y'nin Emniyet işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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