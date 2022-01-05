Otobüste vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
BOLU'da, polis ekiplerince durdurulan otobüste vücuduna sarılı halde 510 gram metamfetamin ile yakalanan M.Y. (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BOLU'da, polis ekiplerince durdurulan otobüste vücuduna sarılı halde 510 gram metamfetamin ile yakalanan M.Y. (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan otobüste bulunan M.Y.'nin vücuduna paketler halinde sardığı 510 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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