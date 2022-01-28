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Otobüste uyuşturucuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otobüste uyuşturucuyla yakalandı

Uyuşturucu suçundan aranan şahıs Afyonkarahisar'da durdurulan otobüste 1.88 grim esrarla birlikte yakalandı.

Uyuşturucu suçundan aranan şahıs Afyonkarahisar'da durdurulan otobüste 1.88 grim esrarla birlikte yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalarda; Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde Ankara'dan İzmir'e gitmekte olan bir otobüste F.B. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan arama kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında kağıda sarılı vaziyette 1.88 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Otobüste uyuşturucuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Karahisar, Ankara, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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