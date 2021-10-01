Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de bir yolcu otobüsünün koltuk üstü bagaj kısmında 511 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir yolcu otobüsünün koltuk üstü bagaj kısmında 511 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G'nin yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Durdurulan otobüste yapılan aramada, şüphelinin bulunduğu koltuğun üstündeki bagaj kısmında poşette 511 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri