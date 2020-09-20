Otobüste uyuşturucu sevkiyatına gözaltı
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Otobüste uyuşturucu sevkiyatına gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bir otobüs yolcusu üzerinde 4 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına aldı.

Otobüste uyuşturucu sevkiyatına gözaltı
20.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:00

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, bir otobüs yolcusu üzerinde 4 kilo 40 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Elazığ yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında arama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu bir otobüs firmasında yolculuk yapan K.T. isimli şahsın valizinde yapılan aramada 4 kilo 40 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında TCK 188. maddesi kapsamında yasal işlem yapıldı.

Şüpheli K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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