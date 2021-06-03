Otobüste uyuşturucu ile seyahat ederken yakalandı

Kırıkkale'de durdurulan otobüste seyahat eden kadın yolcunun üzerinde 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de durdurulan otobüste seyahat eden kadın yolcunun üzerinde 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Kontrol noktasında durdurulan bir otobüste narkotik köpeğinin de katılımıyla aramalarda bulunuldu. Narkotik köpeği, İstanbul'dan Kırıkkale'ye seyreden otobüsteki yolculardan H.T.'nin (31) yanında tepki verdi. Kadının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda bonzai olduğu tespit edilen 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Söz konusu kadın gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı