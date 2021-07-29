Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada
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Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar'da otobüste yolculuk yaptıkları esnada maske takmadığı iddia edilen 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı.

Üsküdar'da otobüste yolculuk yaptıkları esnada maske takmadığı iddia edilen 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle otobüsün içinde maske takmayan 2 kişi diğer yolcular tarafından tekmelerle darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Üsküdar'da seyir halinde olan içi yolcu dolu bir otobüste yaşandı. İddiaya göre otobüste yolculuk yaptıkları sırada maske takmayan 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs içerinde kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada maske takmayan kişiler diğer yolcular tarafından darp edildi. Kavgayı çığlıklar içerisinde izleyen diğer yolcular ise büyük panik yaşadı.

Otobüste maske takmama nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada
Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada
Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada
Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada
Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada
Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada
Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada
Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada
Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
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