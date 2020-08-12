Otobüste tarihi eserle yakalandı
BOLU'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada Roma dönemine ait heykel ile mozaik ele geçirildi.
12.08.2020 21:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:23
BOLU'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada Roma dönemine ait heykel ile mozaik ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada heykel ile mozaik ele geçirilirken, yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucu eserlerin Roma dönemine ait olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA