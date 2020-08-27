Otobüste taciz ettiği kadının telefonu çalan şüpheli yakalandı Adana'da, bir kadın yolcu otobüsünde uyuduğu sırada bir kişi tarafında önce elle tacize uğradı ardından cep telefonunu çaldırdı.

Adana'da, bir kadın yolcu otobüsünde uyuduğu sırada bir kişi tarafında önce elle tacize uğradı ardından cep telefonunu çaldırdı. Durumu fark eden kadını olayı polise bildirmesi üzerine şüpheli otogarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Şırnak'a giden bir yolcu otobüsü, Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarında mola verdi. Bu sırada araçta yolcu konumdaki kadının cep telefonun çalındığını yolcu otobüsündeki yetkililere bildirdi. Bunun üzerine yetkililer durumu otogar polise söyledi.

Otogar polisi, yolcu otobüsünde bulunan kişilerin tek tek üzerlerini aradı. Bunun üzerine polis, otobüsünün güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelmede ismi belirtilmeyen bir kişinin kadını taciz ettiği ardından cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA