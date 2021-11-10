Otobüste seyahat eden yolcunun sırt çantasında 3 kilo 780 gram kubar esrar çıktı - Haberler
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Otobüste seyahat eden yolcunun sırt çantasında 3 kilo 780 gram kubar esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otobüste seyahat eden yolcunun sırt çantasında 3 kilo 780 gram kubar esrar çıktı

Kırıkkale'de narkotik köpeği ile otobüste arama yapan jandarma, bir yolcuya ait sırt çantasında 3 kilo 780 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de narkotik köpeği ile otobüste arama yapan jandarma, bir yolcuya ait sırt çantasında 3 kilo 780 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Jandarma ekiplerince, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüsün bagaj bölümünde bir yolcuya ait sırt çantasında 3 kilo 780 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs, hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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