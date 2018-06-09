Otobüste Şarj Aleti Patlayan Yolcunun Çantası Bir Anda Alev Topuna Döndü

Çin'de yolda seyir halinde olan otobüsün içinde bulunan yolcular, bir anda yükselen ışığı görünce neye uğradığını şaşırdı. Bir adamın sırtındaki sırt çantası bir anda yanmaya başladı.

ÇANTASINI YERE ATTI

Guangdong eyaletinde meydana gelen olayda adamın sırt çantasında bulunan harici şarj cihazı, bir anda alev topuna dönüştü. O an yaşadığı panikle çantasını yere atan adam, kendi çabalarıyla alevlerden kurtulmaya çalışıyor.

Otobüs şoförünün arka kapıyı açtıktan sonra yaptığı uyarısı üzerine, adam sırt çantasını dışarı attı. Patlamada sonra halen kıvılcımları görülen çanta otobüsün dışına çıkarılırken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.