Otobüste Şarj Aleti Patlayan Yolcunun Çantası Bir Anda Alev Topuna Döndü
Çin'de meydana gelen olayda, otobüste yolculuk yapan yolcunun çantasındaki şarj aleti patlayınca sırt çantası bir anda alev topuna dönüştü. Otobüste yaşanan panik anları ise kameraya yansıdı.
Çin'de yolda seyir halinde olan otobüsün içinde bulunan yolcular, bir anda yükselen ışığı görünce neye uğradığını şaşırdı. Bir adamın sırtındaki sırt çantası bir anda yanmaya başladı.
ÇANTASINI YERE ATTI
Guangdong eyaletinde meydana gelen olayda adamın sırt çantasında bulunan harici şarj cihazı, bir anda alev topuna dönüştü. O an yaşadığı panikle çantasını yere atan adam, kendi çabalarıyla alevlerden kurtulmaya çalışıyor.
Otobüs şoförünün arka kapıyı açtıktan sonra yaptığı uyarısı üzerine, adam sırt çantasını dışarı attı. Patlamada sonra halen kıvılcımları görülen çanta otobüsün dışına çıkarılırken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.
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