: Otobüste rahatsızlanan kadın, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı

15.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 00:37

ELAZIĞ Belediyesi'ne ait halk otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ Belediyesi'ne ait halk otobüsünün öğretmenevi durağına geldiği sırada araçtaki kadın yolcu fenalaştı. Dururu fark eden otobüs şoförü kadını, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanenin Acil Servisi'nde tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının fenalaştığı o anlar ve hastaneye götürülmesi ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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