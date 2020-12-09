Otobüste oturduğu koltuğun altında esrar taşıyan uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, arama yapılan yolcu otobüsünde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi göz altına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, arama yapılan yolcu otobüsünde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması neticesinde, R.A. isimli şahsın Doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, şahsın Kayseri'ye gelmek üzere bindiği yolcu otobüsünü Malatya yolu uygulama noktasında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda R.A.'nın oturduğu koltuğun altında 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, R.A. da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı