Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı
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Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı Maske takmasını isteyen otobüs şoförüne hakaretler yağdırdı Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasında Antalya'da halk otobüsü içerisinde maske takmayı reddeden kadın adeta ortalığı birbirine kattı.

- Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı

Maske takmasını isteyen otobüs şoförüne hakaretler yağdırdı

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasında

ANTALYA - Antalya'da halk otobüsü içerisinde maske takmayı reddeden kadın adeta ortalığı birbirine kattı. Kadın, kendisinden maske takmasını isteyen otobüs şoförüne ise hakaret yağdırdı. Otobüs şoförünü tehdit eden kadın, "Sana ben soracağım. Çek lan beni şoför bozuntusu. Senin çocuğun senin anan benim yaşadıklarımın yüz bin katını yaşasın. Sen pisliğin tekisin. Senin hiçbir vasfın yok. Sana bunun bedelini çok pis ödeteceğim" demesi büyük tepki çekti.

Olay, Kepez İlçesi Antalya Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Meydan-Yeniköy hattında çalışan Kemal Kuşçu, sefere çıkmak üzere bulvar üzerinde bulunan durağa gelerek yolcu almaya başladı. Bu sırada otobüse binen bir kadın yolcu, şoförün maske takması konusunda uyarısını dinlemeyerek maske takmadı. Şoför ise maske takmadan yola devam edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine kadın yolcu, maske takmamakta direnerek şoföre hakaretler etmeye başladı.

"Sana bunun bedelini çok pis ödeteceğim"

Kadın bir süre daha hakaret ettikten sonra otobüsten aşağı indi. Bu kez ise diğer yolculara da hakaret etmeye başladı. Kadın, "Maske takmıyorum. Ben engelliyim. Bugün maske takmıyorum. Bak görüyorsunuz. Benim evde çocuğum bekliyor. Aşağı inmiyorum. Şimdi polis gelecek. Bunu da çekin. Sakin olamıyorum. Bu insanların hiçbirisi beni sakinleştiremez. Doktorlarınız gelse beni sakinleştiremez. Sana ben soracağım. Çek lan beni şoför bozuntusu. Köpekler. Nerede polisler? Senin çocuğun senin anan benim yaşadıklarımın yüz bin katını yaşasın. Sen pisliğin tekisin. Senin hiçbir vasfın yok. Sana bunun bedelini çok pis ödeteceğim" diyerek sağa sola bağırdı.

O anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medya görüntülerin paylaşılmasının ardından kadına çok sayıda izleyici tepki gösterdi. Şoförün ise yarın avukatı aracılığı ile kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı
Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı
Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı
Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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