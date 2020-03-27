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Koronavirüs, İstanbul, Güncel

OTOBÜSTE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA YOLCULUK

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHAİstanbul'da, toplu taşıma araçlarını kullanım sayısı, Koronavirüs tespitinin ardından yüzde 83 düştü.

27.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:54
OTOBÜSTE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA YOLCULUK

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

İstanbul'da, toplu taşıma araçlarını kullanım sayısı, Koronavirüs tespitinin ardından yüzde 83 düştü. Her zaman tıklım tıklım olan Kayaşehir- Cebeci hattında otobüsler boş sefer yapıyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesinin ardından, araç koltuklarına da sosyal mesafe standartları getirildi. İstanbul genelindeki metro, tramvaylar ile metrobüs ve otobüs araçlarına "Güvenli mesafe için lütfen boş bırakınız" çıkartmaları ile bilgilendirici afişler asıldı. Boş bırakılması gereken koltukların üstüne yapıştırılan çıkartmalar ile bir metre kuralına toplu ulaşım araçlarında da uyulması sağlanıyor. Araç içi anonslarla da düzenleme halka duyuruluyor.

Uzmanların, virüsün yayılmaması için kalabalık ortamlardan kaçınılması ve yakın temasta bulunulmaması gerektiği yönündeki uyarıları, İstanbul'da toplu taşıma araçlarında etkisini gösterdi. İBB, İstanbul'da yeni tip koronavirüs nedeniyle metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 83 azaldığını açıkladı. Kayaşehir-Cebeci seferlerinin yapıldığı 79-C hattında ise kullanım oldukça azaldı. Kimi zaman 5, kimi zaman ise sadece 1 yolcu ile seyahat ediliyor.

'MESLEK HAYATIMDA KARŞILAŞTIĞIM EN SAKİN DÖNEM"

İETT'de 15 yılını tamamlayan şoför Mutlu Çakır, 'Bugüne kadar böyle bir sessizlikle karşılaşmadım. Koronavirüs nedeniyle baya bir yolcumuz azaldı. Virüsle mücadelede belediyemiz, devletimiz tedbirlerini alıyor. Bizde elimizden geldiği kadar tedbir almaya çalışıyoruz. Koltuklar dolmuyor ama binen yolcularımız kurallara uyuyor. Anons sistemi var otobüslerde. Aynı zamanda devamlı anons sisteminden yolcuların kurallara uyması için bilgilendirme yapılıyor. Meslek hayatımda karşılaştığım en sessiz ve sakin bir süreç yaşıyorum" dedi.

'OTOBÜSÜ BOŞ GÖRÜNCE İSTANBUL'DA OLDUĞUMA ŞAŞIRIYORUM"

Otobüste bulunan tek yolcu olan Servet Öztürk ise,?Sürekli bu hattı kullanıyorum. Virüs başladığından beri otobüs genellikle böyle. Akşam dönüş saatlerinde bazen 4-5 kişi oluyor. Normalde tek başıma gidip, tek başıma geliyorum. Bizde tedbirlerimizi alıyoruz. Otobüsü boş görünce bazen İstanbul'da olduğuma şaşırıyorum.79-C'ye bindim diye kafama da takılmıyor değil. Çünkü sürekli ağzına kadar dolu olan bir otobüs. ve şu anda hiç kimse yok" diye konuştu.

OTOBÜSTE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA YOLCULUK

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

OTOBÜSTE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA YOLCULUK

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