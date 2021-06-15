Otobüste koltuğunun üzerinde yakalanan uyuşturucuya beraat
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Otobüste koltuğunun üzerinde yakalanan uyuşturucuya beraat

Otobüste koltuğunun üzerinde yakalanan uyuşturucuya beraat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehirlerarası otobüs firmasında yolculuk ettiği koltuğun üzerinde uyuşturucu madde yakalanan genç, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan mahkum oldu.

Şehirlerarası otobüs firmasında yolculuk ettiği koltuğun üzerinde uyuşturucu madde yakalanan genç, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan mahkum oldu. Devreye giren Yargıtay, sanığın beraat etmesi gerektiğine hükmetti.

Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu öne sürülen şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeklerinin de bulunduğu aramada 9 numaralı koltuğun baş üstü rafında 2 ayrı poşette uyuşturucu madde ele geçirildi. Otobüs şoförü ve muavin, uyuşturucu maddenin koltukta oturan vatandaşa ait olduğunu öne sürdü. Yolcu hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan dava açıldı. Mahkeme, sanığın mahkumiyetine hükmetti. Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 10. Ceza Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme, mahkumiyet kararını bozdu. Yargıtay kararında, "Otobüs şoförü ile muavinin atfı cürüm niteliğindeki beyanları dışında olay tutanağı içeriği, ve tüm dosya kapsamına göre; sanığın savunmasının aksine, seyahat ettiği otobüste oturduğu 9 numaralı koltuğun baş üstü rafında bulunan 2 ayrı poşette ele geçen uyuşturucu maddeler ile ilgisi olduğuna ilişkin, kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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