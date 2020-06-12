Otobüste kalp krizi geçirdi şoför hastaneye böyle yetiştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otobüste kalp krizi geçirdi şoför hastaneye böyle yetiştirdi

Bursa'da seyir halindeki otobüste kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, kahraman otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi.

Otobüste kalp krizi geçirdi şoför hastaneye böyle yetiştirdi
12.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:07

Bursa'da seyir halindeki otobüste kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, kahraman otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi. Diğer yolcular kadına ilk müdahaleyi yaparken, otobüs şoförünün hastaneye yetişmek için saniyelerle yarıştığı görüntüler kameralara yansıdı.

Uludağ Üniversitesi-Şehir merkezi seferini yapan özel halk otobüsünde bir kadın kalp krizi geçirerek bayıldı. Kadının yere düştüğünü gören yolcular yere düşen kadını kaldırarak ilk müdahalede bulundu. Ambulansı aramak için yeterli zamanın olmadığını düşünen sürücü Furkan Karaca, kalp krizi geçiren kadını hastaneye yetiştirmek için harekete geçti. Otobüsün dörtlü flaşörlerini yakıp kornaya basarak yoğun olan trafiğin olduğu yolu açarak en yakın özel hastaneye yetiştirdi. Hastane girişinde sağlık ekipleri ve yolcuların yardımıyla otobüsten indirilen kadın yolcu, hastaneye alınarak tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdikten sonra otobüs şoförünün hastaneye yetiştirdiği kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zamanla yarış kamerada

Seyir halinde bulunan otobüste kalp krizi geçirerek bayılan kadının hastaneye yetiştirilmesi için yaşanan panik kameralara saniye saniye yansıdı. Otobüs koltuğunda tek başına oturan kadının fenalaşmaya başladıktan sonra bayılarak yerde kaldığı ve diğer yolcuların hemen müdahale ettiği görüldü. Kalp krizi geçiren kadını hastaneye yetiştirmek için adeta zamanla yarışan otobüs şoförünün yoğun olan trafikte yolu açarak panik halinde hastaneye gidişi kameralar saniye saniye yansıdı.

"Kadın bayılınca hastaneye gitmek için harekete geçtim.

Furkan Karaca, "Otobüs şoförlüğü baba mesleğim. Ben de 2,5 senedir bu işi yapıyorum ancak böyle bir olayla ilk defa karşılaştım. Üniversite-Heykel seferini yaparken Beşevler'e yaklaştığım esnada bir yolcumuzun rahatsızlanarak bayıldığını gördüm. Diğer yolcular kadına müdahalede bulunurken bende kendime bir görev biçip işin bana düştüğünü anlayarak hastaneye gitmek için harekete geçtim. Otobüsün dörtlülerini yakıp kornaya basarak önümdeki sürücülerin bana yol vermesini sağlayarak en yakın hastaneye gitmek için gaza bastım. Hastahane girişine geldiğimde zaten korna çalmam nedeniyle bir sorun olduğunu anlayan sağlık çalışanları kapının önünde bekliyordu. Otobüs durur durmaz kadına müdahale ettiler." diye konuştu.

"Yolcuyu biran önce hastaneye yetiştirdiğim için çok mutlu oldum"

Otobüste yolcuların da panik olduğunu kaydeden Karaca, "Bir yandan onları sakinleştirip bir yandan otobüsü sürüyordum. Benim için o an önemli olan konu yolcuyu hastaneye yetiştirmekti. Yolcuyu biran önce hastaneye yetiştirdiğim için çok mutlu oldum. Diğer yolculardan çok güzel tebrik aldım. Bir yandan soğukkanlılığımı koruduğum bir yandan da hastaneye yetiştirdiğim için teşekkür ettiler. Yolcumuzu kısa sürede hastaneye yetiştirdiğimiz için çok mutlu olduk." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Haber
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, test sonucundan önce ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha hastalığı bulaştırdı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, test sonucundan önce ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha...
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken polise yakalandılar
Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken polise yakalandılar
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Mariah Carey Serenay Sarıkaya Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Çocuk İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Otobüste kalp krizi geçirdi şoför hastaneye böyle yetiştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 13:07:35. #1.14#
title