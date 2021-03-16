Otobüste içinde 700 dolar olan cüzdan buldu, günlerce sahibini aradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otobüste içinde 700 dolar olan cüzdan buldu, günlerce sahibini aradı

16.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:46

Otobüste içinde 700 dolar olan cüzdan buldu, günlerce sahibini aradı Otobüs şoförü otobüsünde bulunan 700 doları sahibine ulaştırdı Cüzdanın bulunduğu anlar kameralara yansıdı İstanbul'da özel halk otobüsünde bulunan ve içinde 700 dolar olan cüzdan, günler süren uğraşların ardından otobüs...

Otobüste içinde 700 dolar olan cüzdan buldu, günlerce sahibini aradı

Otobüs şoförü otobüsünde bulunan 700 doları sahibine ulaştırdı

Cüzdanın bulunduğu anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da özel halk otobüsünde bulunan ve içinde 700 dolar olan cüzdan, günler süren uğraşların ardından otobüs şoförü tarafından sahibine ulaştırıldı. Cüzdanın bir vatandaş tarafından bulunup, şoföre teslim edildiği anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Otobüs şoförü Ali Aynıkoğlu, ödemesi olan vatandaşın cüzdanına kavuştuğunda mutlu olduğunu ve kendisine dua ettiğini söyledi.

Olay, 9 Mart günü 86V numaralı Eyüpsultan-Vezneciler hattında çalışan bir otobüste meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, bir vatandaş son duraktan kalkan otobüsün koltuğunda cüzdan buldu ve otobüs şoförü Ali Aynıkoğlu'na teslim etti. Şoför Aynıkoğlu, seferini tamamlamasının ardından cüzdanı açtı ve içinde 700 dolar ile bir avukata ait telefon numarasının yazılı bulunduğu bir kağıt olduğunu gördü. Durumu bağlı olduğu şirket yetkililerine bildiren Aynıkoğlu, cüzdanda telefon numarasını bulduğu avukat aracılığı ile cüzdanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Birkaç gün süren uğraşın ardından cüzdan, 700 dolar ile birlikte sahibine teslim edildi.

"Ödemesi olduğu için üzerinde taşıyormuş parayı"

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan otobüs şoförü Ali Aynıkoğlu, "Yolcunun biri cüzdanı koltukta bulmuş, bana getirdi. Ben de hiç açmadım, bakmadım. Cüzdana durağa gelince baktık kimlik ve telefon numarası vardı. Bir avukatın numarası vardı, kendi telefonu yoktu. İşim bittikten sonra şirketteki yöneticilere bildirdim. Avukat aracılığıyla aramaya çalıştık. Aramamız 1-2 gün sürdü. Cüzdanın içinde 700 dolar vardı. Kendisinin söylemesine göre eşinin biriktirdiği paraymış. Ödemesi olduğu için üzerinde taşıyormuş. Biz parayı teslim edince çok sevindi, çok mutlu oldu, Allah razı olsun dedi" ifadelerini kullandı.

"Mutlu oldular, çok dua etti bana"

Otobüste bulunan eşyaları sahiplerine ulaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Aynıkoğlu, "Bizim şoför arkadaşların çoğu bir şey bulunduğu zaman onu ulaştırmak için ya şeflerimize ya yöneticilerimize bir şekilde bildiriyorlar. Onun sahibini arıyoruz. Gariban parası olduğu belliydi. Bu parayı bulunca çok sevindiler, mutlu oldular. Çok dua etti bana. Ben dua aldım. Bu durumlarda çok hassasız biz bulursak, bir şekilde iletiyoruz. Bize teslim eden arkadaş da iyiydi demek ki. O olmasa ben zaten ulaştıramazdım sahibine" şeklinde konuştu.

Otobüste içinde 700 dolar olan cüzdan buldu, günlerce sahibini aradı
Otobüste içinde 700 dolar olan cüzdan buldu, günlerce sahibini aradı
Otobüste içinde 700 dolar olan cüzdan buldu, günlerce sahibini aradı
Otobüste içinde 700 dolar olan cüzdan buldu, günlerce sahibini aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otobüste içinde 700 dolar olan cüzdan buldu, günlerce sahibini aradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:07:40. #1.15#
title