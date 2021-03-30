Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede

İZMİR'in Konak ilçesinde, ulaşım kartında HES kodu yüklü olmadığı için şoför tarafından otobüse alınmak istenmeyince çıkan tartışmada Ferhat Ş. (46), yolculardan Uğur Ersü'yü yanındaki bıçakla yaraladı.

Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
İZMİR'in Konak ilçesinde, ulaşım kartında HES kodu yüklü olmadığı için şoför tarafından otobüse alınmak istenmeyince çıkan tartışmada Ferhat Ş. (46), yolculardan Uğur Ersü'yü yanındaki bıçakla yaraladı. Olayın ardında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Ferhat Ş., adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen  22 Mart Pazartesi, saat 06.45 sıralarında Bahri Baba Otobüs Durağı'nda meydana geldi. Ballıkuyu-Konak seferini yapan belediye otobüsüne binmek isteyen Ferhat Ş., toplu ulaşımda kullanılan 'İzmirim' kartında HES kodu yüklenmemiş olması nedeniyle şoför tarafından uyarılınca, tartışma çıktı. Diğer yolcularda Ferhat Ş.'ye tepki gösterdi. Tepki gösteren yolculardan Uğur Ersü ile Ferhat Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer yolcularda katılınca arbede yaşandı. Arbedede Ferhat Ş. cebinden çıkardığı bıçakla Ersü'yü yaralayıp, kaçtı. Diğer yolcuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ersü'yü ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki tedavinin ardından Ersü, taburcu edildi. Otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlenen olayın ardından polis harekete geçti. Şüpheli Ferhat Ş. dün yakalanıp, gözaltına alındı. Ferhat Ş., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


- İzmir
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede
Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Bahar Candan Murat Dalkılıç
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otobüste HES kodu tartışmasında bir yolcuyu yaralayan şüpheli adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:28:56. #1.16#
title