Otobüste genç kıza sarkıntılığa 1 yıl 8 ay hapis
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Otobüste genç kıza sarkıntılığa 1 yıl 8 ay hapis

Otobüste genç kıza sarkıntılığa 1 yıl 8 ay hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de halk otobüsünde Y.T. (21) isimli genç kıza sarkıntılık yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ü.K. (28), 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de halk otobüsünde Y.T. (21) isimli genç kıza sarkıntılık yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ü.K. (28), 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesinde 3 yıl önce özel halk otobüsünde seyahat eden Ü.K., iddiaya göre ayaktaki Y.T.'yi elle taciz etti. Y.T., polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine gelen polis, Ü.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Ü.K. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar' suçundan soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi.Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki ve sanık katılmadı. Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık Ü.K.'yi, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkaları nedeniyle cezasını ertelemedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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