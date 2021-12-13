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Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsünde fenalaşan kadın, durumu fark ederek güzergahını değiştiren şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsünde fenalaşan kadın, durumu fark ederek güzergahını değiştiren şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar ise otobüs içerisindeki kameraya yansıdı.

Olay, İzmit Doğu Kışla-Erenler seferini yapan belediye otobüsü içerisinde meydana geldi. Belediye otobüsü seyir halindeyken bir kadın yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular kadının yardımına koşarken, otobüsün şoförü ise güzergahını değiştirerek aracı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şoför, daha sonra sürücü koltuğundan inerek kadını hastaneye yetiştirdi.

Yaşanan olay otobüs içerisinde bulunan kameraya da yansıdı. Görüntülerde kadının biranda fenalaştığı ve diğer yolcuların yardıma gelmesi ile birlikte şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye gittiği görüldü. Görüntünün devamında ise şoförün araçtan inerek fenalaşan kadını tekerlekli sandalye yardımı ile hastaneye götürmesi yer aldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, diğer yolcular ise rahat bir nefes aldı. - KOCAELİ

Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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