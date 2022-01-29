OTOBÜSTE FENALAŞAN KADINA SAĞLIKÇILAR MÜDAHALE ETTİ, ŞOFÖR HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Haberler
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OTOBÜSTE FENALAŞAN KADINA SAĞLIKÇILAR MÜDAHALE ETTİ, ŞOFÖR HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de otobüste fenalaşan kadına ilk müdahaleyi araçta bulunan sağlık görevlileri yaparken, otobüs şoförü güzergah değiştirerek kadını hastaneye yetiştirdi.

DÜZCE'de otobüste fenalaşan kadına ilk müdahaleyi araçta bulunan sağlık görevlileri yaparken, otobüs şoförü güzergah değiştirerek kadını hastaneye yetiştirdi.

Olay dün akşam saatlerinde, Konuralp seferini yapan özel halk otobüsü içerisinde meydana geldi. Otobüste koltukta oturan bir kadın aniden fenalaştı. Otobüste bulunan sağlık görevlileri fenalaşan kadına ilk müdahalede bulundu. Otobüs şoförü Cabbar Parlak, Karaca kavşağından geri dönerek fenalaşan kadını Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, yaşanan olay otobüs kamerasına yansıdı.

OTOBÜSTE FENALAŞAN KADINA SAĞLIKÇILAR MÜDAHALE ETTİ, ŞOFÖR HASTANEYE YETİŞTİRDİ

OTOBÜSTE FENALAŞAN KADINA SAĞLIKÇILAR MÜDAHALE ETTİ, ŞOFÖR HASTANEYE YETİŞTİRDİ

OTOBÜSTE FENALAŞAN KADINA SAĞLIKÇILAR MÜDAHALE ETTİ, ŞOFÖR HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Halk Otobüsü, Konuralp, Güncel, Haber

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