Otobüste fenalaşan kadın yolcu acile yetiştirildi

DÜZCE (İHA) - Düzce'de halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Konuralp'ten Düzce'ye gitmek için halk otobüsüne binen bir kadının rahatsızlandığını fark eden araçtaki diğer yolcular, şoför Cabbar Parlak'a bilgi verdi. Parlak, D-655 Karayolu Özdilek mevkiinde aracı durdururken, yolcuya ilk müdahale araç içerisinde bulunan sağlıkçılar tarafından gerçekleştirildi. Araç içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından şoför Cabbar Parlak, direksiyonu vakit kaybetmeden hastaneye çevirdi. Kadın yolcu kısa sürede Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirildi. Yaşananlar ise saniye saniye aracın güvenlik kameralarına yansıdı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel