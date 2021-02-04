Otobüste esrara gözaltı
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Otobüste esrara gözaltı

04.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:53
Otobüste esrara gözaltı

MALATYA'da, polisin durdurup arama yaptığı yolcu otobüsünde, 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polisin durdurup arama yaptığı yolcu otobüsünde, 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, 1 yolcunun üzerinden 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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