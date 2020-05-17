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Otobüste erken alana ucuz bilet sistemi geliyor

Koronavirüs salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan kara yolu yolcu taşımacılığına, uçaklarda olduğu gibi fiyatlama sistemi geliyor.

Otobüste erken alana ucuz bilet sistemi geliyor
17.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:32

Koronavirüs salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan kara yolu yolcu taşımacılığına, uçaklarda olduğu gibi fiyatlama sistemi geliyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin en fazla etkilediği sektörlerden biri de kara yolu taşımacılığı olmuştu. Salgını kontrol altına almak adına belirli şehirler için alınan giriş-çıkış yasakları ve düşük kapasite ile hizmet verme zorunluluğu sektörü olumsuz etkilemişti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sektörün toparlanabilmesi için pandemi sonrasında da uygulanmak üzere bilet fiyatlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yeni bir model önerdiklerini ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan "Hava yolu firmalarının uyguladığı fiyat modeli, kara yolu taşımacılık sektöründe de uygulanabilir. Yolcu sayısı azken fiyatları yüzde 30'a kadar düşürme yetkimiz var. Talep fazlayken de artırma yetkimiz olsun. Hava yolu firmaları yapıyor, biz de aynı sistemi istiyoruz. Teklifimizi bakanlığa sunduk, değerlendiriyorlar" dedi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün de otobüslere açılmasını isteyen Özcan "Yurt içi dolaşım faaliyetlerinin kısıtlanması ve en fazla yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı getirilmesi sektörü ekonomik olarak çöküntüye doğru götürüyor. Bu süreçte en azından İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de kullanabilmeyi talep ediyoruz. Böylece hem yolcunun zaman kaybetmesinin, hem de yakıt israfının önüne geçilmiş olur" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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