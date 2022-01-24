OTOBÜSTE DÖŞEMENİN ALTINDAN 98 KİLO 400 GRAM EROİN ÇIKTI

KOCAELİ'de polisin takibe alarak durdurduğu yolcu otobüsünde, narkotik köpeği ile yapılan aramada döşemenin altına gizlenmiş 98 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

KOCAELİ'de polisin takibe alarak durdurduğu yolcu otobüsünde, narkotik köpeği ile yapılan aramada döşemenin altına gizlenmiş 98 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde bir yolcu otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde takibe alarak durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Rex' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği koltukları söken polis ekipleri, döşemenin altına gizlenmiş 160 paket halinde 98 kilo 400 gram eroini ele geçirdi. Aralarında sürücünün de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.