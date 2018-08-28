Otobüste Çantasını Unutan Kadının, Şoförü Darp Ettiği Anlar Kamerada

Manisa'da otobüste çantasını unutan bir kadın çantasını geri getiren halk otobüsünün şoförünü darp etti. Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisini de tekmeleyen kadın yolcu, diğer yolcuların araya girmesiyle güçlükle otobüsten indirilirken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

UNUTTUĞU ÇANTASINI TESLİM EDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Dün gece 21.15 sıralarında Manisa Şehirler Arası Oto Terminali'nde meydana gelen olayda, Manisa Hafsa Sultan Hastanesi garaj istikameti seferini yapan otobüs şoförü Serhat Gürkan, yolcularını garajda bıraktı. İddiaya göre seferine devam eden Gürkan, bir yolcunun araçta çanta unutulmuş uyarısı üzerine tekrar garaja döndü. Çantayı otobüste unutan kadın yolcuya vermek için kapıyı açan halk otobüsü şoförü Gürkan, İ.B. isimli kadının cam şişeyle saldırısına uğradı.

KENDİSİNİ DURDURMAK İSTEYEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE DE SALDIRDI

Gürkan'a saldıran İ.B. daha sonra kendisini ayırmak isteyen güvenlik görevlisine de tekme attı. İ.B., diğer yolcuların da araya girmesiyle güçlükle otobüsten indirildi. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ HIRSIZLIKLA SUÇLADI

Hırsızlıkla suçlanarak darp edilen otobüs şoförü, karakola giderek kadın yolcu hakkında şikayetçi oldu. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamadığını ifade eden otobüs şoförü Gürkan, "Dün gece bir kadın bindi aracıma. İnerken çanta ve eşyasını unutmuş. Benim bir yolcum fark etti. Bana söyler söylemez çantasını vermek üzere geri döndüm. İnsanlık olsun diye dönüp geri vereyim dedim.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: ŞİŞE İLE SALDIRINCA NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM

Geri döndüğümde garajda gördüm. Çantasını ve eşyalarını vermek için direk kapıyı açtım. Direk elindeki cam şişeyle bana 'Hırsız eşyalarımı alıp kaçtın' diyerek saldırmaya başladı. Beni hırsızlıkla suçladı. Şişe ile saldırınca ben ne yapacağımı şaşırdım. İnsanlar acaba bu ne yaptı da saldırıya uğradı gibisinden baktı. Şikayetçi olacağım. Gereken neyse yapılmasını bekleyeceğim" diye konuştu.