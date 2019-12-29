Otobüste bulunan cüzdan sahibine teslim edildi
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Otobüste bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüste bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

29.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:14
Otobüste bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

'in ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüste bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

Otobüs şoförü Çıldan, sefer sonunda temizlik yaptığı otobüste yolcu koltuğunda cüzdan buldu.

Çıldan, cüzdanı çalıştığı firmanın yetkililerine ulaştırdı.

Firma yetkilileri yaptıkları incelemenin sonunda cüzdanın Gazi İsmail Taşgit'e ait olduğunu belirledi.

Taşgit'e ulaşan yetkililer cüzdanı teslim etti.

Kaynak: AA
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